Tensión en Santa Fe: la Policía Federal detuvo a cinco manifestantes tras incidentes en la partida de Milei

El presidente Javier Milei vivió este sábado una jornada marcada por la tensión y los incidentes en la ciudad de Santa Fe, donde una movilización de repudio obligó a cancelar su caminata proselitista y a modificar su agenda de campaña.

El mandatario tenía previsto recorrer la Peatonal San Martín, corazón comercial de la capital provincial, acompañado por el candidato a diputado Agustín Pellegrini, pero el plan se frustró ante la presencia de manifestantes del Polo Obrero y agrupaciones de izquierda que se movilizaron para rechazar su visita y las políticas de su gobierno.

Cambios de último momento y tensión en el Puerto

Ante el clima de creciente conflictividad, el equipo de seguridad presidencial decidió trasladar a Milei directamente al Hotel Los Silos, ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, donde quedó resguardado junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Sin embargo, la noticia del cambio de locación llegó rápidamente a los manifestantes, que marcharon hacia el nuevo punto de encuentro. El lugar quedó rodeado por efectivos de la Policía de Santa Fe y la Prefectura Naval, que formaron un cordón con escudos y cascos para impedir el avance de las columnas opositoras.

En medio de la tensión, se registraron enfrentamientos y corridas, y al menos un militante resultó herido con la cabeza sangrando. Según confirmaron fuentes policiales, cinco personas fueron detenidas por personal de la Policía Federal Argentina, aunque aún se desconoce si la causa de las detenciones estuvo vinculada al presunto arrojo de objetos contra la camioneta presidencial al momento de la retirada.

Un saludo breve y partida anticipada

Milei salió unos minutos a la puerta del hotel para saludar a un grupo de simpatizantes libertarios que había logrado acercarse hasta el Puerto, antes de abandonar rápidamente la ciudad rumbo a Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Escala en Paraná y encuentro con Frigerio

En Paraná, el presidente tiene previsto mantener una reunión privada con el gobernador Rogelio Frigerio y encabezar una caminata por la costanera, junto a candidatos locales de La Libertad Avanza, en el marco de una alianza con el espacio de Juntos por Entre Ríos.

La foto entre Milei y Frigerio se considera clave luego del pedido de Estados Unidos de reforzar el vínculo con los gobernadores tras el respaldo financiero del Tesoro norteamericano a la Argentina.

Gira en clima de polarización

El paso de Milei por Santa Fe y Entre Ríos ocurre en medio de una semana convulsionada en el plano político y económico, marcada por las acusaciones contra José Luis Espert, los movimientos del dólar y el endurecimiento de los controles financieros.

El cierre de la jornada en Santa Fe mostró la fragilidad del clima social y la polarización que acompaña cada aparición pública del Presidente, en un contexto donde la tensión entre oficialismo y oposición vuelve a trasladarse a las calles.