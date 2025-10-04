Luis Caputo está en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos

​​​​​​​El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó este sábado a Washington para avanzar en las negociaciones que permitirán obtener un respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos, en medio de las tensiones previas a las elecciones del 26 de octubre.

El ministro estará acompañado en la reunión con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El objetivo en Estados Unidos es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.

La cita tendrá lugar en la sede del Departamento del Tesoro norteamericano y será el inicio oficial de las tratativas para determinar la forma en que se implementará la asistencia que recibirá el país. Se espera que haya algún anuncio o novedad antes de que el lunes abran los mercados en la Argentina, luego de un viernes con el dólar que cerró en $1.450.

Esta semana, Bessent reiteró su apoyo al Gobierno de Javier Milei, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.

“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent en su cuenta de X.