La diva Moria Casán confirmó su regreso a la televisión abierta: “Un desafío, empiezo en noviembre”

La diva Moria Casán confirmó su regreso a la televisión abierta en canal 13, donde estará al frente de lo que, hasta hoy, es “Mujeres Argentinas" que mantendrá el horario matutino, iniciará su conducción en noviembre y sostuvo que es “un desafío”, aunque se mostró con fuerte entusiasmo por el nuevo proyecto.

“La one” reveló que la idea llegó a sus oídos pro parte de los altos mandos de la emisora: “Me llamaron hace unos días, me ofrecieron hacer la mañana y me causó impacto el llamado, algo parecido a cuando me llamaron para ‘Brujas’. Me parece interesante por ser un canal como el 13”.

Como parte del ferviente entusiasmo, sostuvo su ilusión por el formato: “Es algo nuevo, un desafío, muy americano. Las mujeres norteamericanas que son muy de la mañana, de toda la vida y las sudamericanas también tenemos que estar siempre ahí”.

Además, la marca televisiva tiene gran resonancia en su vida y su currícula en la pantalla chica: “El 13 es un canal de linaje, importante y de mucha fuerza. Fue el primero en donde fui a trabajar y me llevó Marrone”.

“El nombre se va a mantener, pero en algún momento va a estar mi nombre incluído. Hablamos mucho durante la semana y me reuniré nuevamente con la gente de producción para arreglar todo porque fue de golpe”, añadió.

Respecto a los integrantes del ciclo, consideró: “Tendremos que hablar sobre el panel. Algunos quedarán y otros no sé. Es algo conmigo y con la producción para tratar de ponernos de acuerdo. Para trabajar, soy segura, profesional y no rompo las pelotas. En el contrato exijo, después no”.

Un detalle no menor es que el horario la dejará en competencia con “A la Barbarossa”, conducido por Georgina Barbarossa con quien Moria mantiene un cruce desde hace años: “No tiene nada que ver, las malas relaciones que tengamos con las personas, porque son programas que están impuestos desde hace años y en canales líderes”.

“No está en mi mente competir por más que la gente quiera que lo hagamos. Cuando la figura, además de eso va a hacer un programa de tele y a parte de la conducción, sos una artista, cambian los parámetros para la pelea, la prensa o los dos”, continuó Casán.

En línea, y con su mejor perfil de “lengua karateka”, sostuvo sobre su contraparte: “Georgina es una artista con reconocimiento popular al igual que yo, no somos periodistas o conductoras y tenemos un back muy importante de gente”.

“No me fijo jamás en la competencia, además, es muy humillante competir para llegar a un dígito, con los rating que hay hoy en día ¡Cómo te humilla el numerito 0,0 para nunca hacer dos dígitos, ya directamente te devalúa!. Son otros tiempos, mediciones y es otra la comunicación”, remató.

En cuanto al número alcanzado de audiencia, indicó: “No me importa el rating y no quiero saber, así como nunca quise estar al tanto de la gente que viene al teatro, no pregunto por boletería cuánto hay. Hace 50 años que hago teatro y nunca tuve que bajar una obra por falta de público”.

“Lo de Georgina está muy atrás, no soy rencorosa, ni memoriosa, me chupa un huevo. Lo mío es el momentismo absoluto. No me interesa. Es una manera de ser sana y hay que estar reseteada con la opinión ajena. Hay que ser más independiente del like que del hate”, cerró al respecto.

La biopic de la diva, producida por Netflix, ya se encuentra en instancias de filmación con protagónicos de Cecilia Roth, Griselda Siciliani, Sofía Gala y la misma Ana María Casanova: “Voy a tener cierta participación, obvio”.

“Mi serie es onírica, como realismo mágico, es tan potente y tan arriba, pero no la voy a romantizar porque tiene partes que tienen que ser oscuras. Todo lo demás es glam, realismo mágico, y hay una sorpresa. Voy a ser una titiritera de mi universo”, concluyó.