Policiales

Una camioneta volcó en a en la ruta nacional 16, a la altura de El Galpón

El vehículo quedó a un costado de la banquina y no hubo personas heridas.
Sabado, 04 de octubre de 2025 18:57
Un siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 694, cerca del puente del arroyo Las Tipas, en jurisdicción de la Comisaría N°2 de El Galpón.

Según fuentes, el hecho se registró alrededor pasadas las 15, cuando una camioneta Chevrolet S10 blanca volcó sobre su lateral izquierdo al costado de la banquina.

El vehículo era conducido por un hombre de 43 años, con domicilio en Rosario de la Frontera, quien viajaba acompañado (40), también oriundo de la misma ciudad.

De acuerdo con el relato del conductor, mientras circulaban en sentido este-oeste, la dirección del rodado se bloqueó, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara volcando.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido y ambos manifestaron no necesitar asistencia médica, registrándose únicamente daños materiales en la camioneta.

El rodado quedó detenido sobre la banquina sin obstaculizar la calzada, y los ocupantes aguardaron la llegada de una grúa para el remolque.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta. 

