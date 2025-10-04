Una vida de película: el "Sacha" Magno se despide de Central el mismo día que debutó, 17 años después

Este domingo 5 de octubre, Central Norte finaliza su temporada actual en la Primera Nacional, a la que llegó después de 36 años, y también se despide uno de los máximos ídolos de la institución azabache: Diego Leandro "Sacha" Magno.

Diego Magno debutó por torneos de AFA el 5 de octubre de 2008 ante La Florida de Tucumán.

El jugador de 41 años estuvo ligado al cuervo, con idas y vueltas, durante 17 años e hizo su debut en torneos de AFA, un domingo 5 de octubre pero de 2008 contra La Florida de Tucumán en el estadio Martearena en el Argentino B, el mismo escenario que lo verá irse aunque ahora Estudiantes de Río Cuarto (a las 15.30), en la segunda categoría más importante del país.

Ascensos y también críticas

Los grandes logros del Sacha con la camiseta azabache son los ascensos: el 2 de junio de 2010 ante Guaraní Antonio Franco (del Argentino B al Argentino A) y la recordada tanda de penales vs. Sarmiento de La Banda, en Catamarca, el 6 de octubre de 2024 (del Federal A a la Primera Nacional).

Sin embargo, no todas fueron buenas para Magno en su paso por el club: sufrió uno de los descensos más recordados contra Juventud Antoniana, el 3 de mayo de 2014 y en 2023 fue uno de los cuestionados por la actuación ante Juventud Antoniana, el 15 de octubre de 2023, fecha en que el cuervo podía tomar revancha deportiva y llevar al descenso al santo, pero los antonianos ganaron 3 a 1.

El día del descenso ante Juventud Antoniana en 2014.

"Yo agradezco y le pido disculpas a los 5 mil hinchas que estuvieron siempre en el torneo. Para ellos trabajamos y no para el hincha que va un solo partido", dijo días más tarde.

De El Carril a la gloria

Diego Leandro Magno nació el 5 de agosto de 1984 en la localidad de El Carril. Desde muy joven mostró su talento con la pelota en el club Sportivo El Carril, pero fueron sus destacadas actuaciones en Atlético Chicoana las que llamaron la atención de los dirigentes de Central Norte, que no dudaron en sumar al delantero a sus filas.

Magno llegó al cuervo en 2008 y debutó oficialmente el 20 de abril de ese año en el campeonato liguista frente a Pellegrini, en el estadio “Dr. Luis Güemes”. Central Norte ganó aquel encuentro por 2 a 1 y apenas seis días después, el “Sacha” marcó su primer gol oficial, en la victoria 3 a 1 ante Deportivo Unión.

El ídolo del cuervo se despide con dos ascensos y también con sabores agridulces.

Su estreno en torneos organizados por AFA llegó el 5 de octubre de 2008, cuando ingresó desde el banco en un partido del Argentino B frente a La Florida de Tucumán, disputado en el Martearena. Central Norte se impuso 1 a 0 y, dos semanas más tarde, el 19 de octubre, Magno anotó su primer gol en un certamen afista, ante Mandiyú de Corrientes.

Tres etapas en Central

El “Sacha” culminará este domingo su tercera etapa en el club de sus amores. La primera se extendió entre marzo de 2008 y junio de 2011; la segunda, entre julio de 2012 y mayo de 2014; y la actual comenzó en abril de 2021. En total, jugó 306 partidos oficiales (307 contando el próximo ante Estudiantes de Río IV) y convirtió 90 goles, de los cuales 17 fueron en torneos de la Liga Salteña de Fútbol y 73 en competiciones organizadas por la AFA.

Llantos de felicidad tras el ascenso conseguido en Catamarca ante Sarmiento de La Banda.

A lo largo de estos casi nueve años defendiendo la camiseta azabache, Magno se consolidó como uno de los jugadores con más presencias en la historia de Central Norte y el máximo goleador del club en torneos afistas, superando a figuras históricas como Fabricio Reyes (68 goles) y Edmundo Ailán (35), según detalló el Departamento de Historia de Central Norte.

Su nombre ya quedó grabado en la memoria de los hinchas cuervos, no solo por sus goles, sino también por su entrega, compromiso y amor por los colores. El “Sacha” Magno se despide del club que marcó su carrera, dejando una huella imborrable en la historia de Central Norte.

