25°
4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Primera Nacional
Osqui Guzmán
Moria Casán
rock nacional
El Galpón
Corte de energía
Central Norte
Muerte dudosa
José Luis Espert
Mundial Sub 20
Deportes

La Selección argentina Sub-20 empata con Italia 0 a 0 y cierra el Grupo D del Mundial como líder

En el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el equipo de Diego Placente necesita un punto para quedarse con el Grupo D.
Sabado, 04 de octubre de 2025 20:58
La Selección argentina Sub 20 iguala sin goles con su par de Italia, por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial que se lleva a cabo en Chile.

En más de un cuarto de partido, Argentina e Italia están desarrollando un encuentro friccionado, con ambos equipos sin poder vulnerar las defensas rivales.

La ocasión más clara la tuvieron los de Diego Placente con el defensor y capitán Julio Soler que desbordó por la derecha y envió un centro pasado que se fue cerrando y terminó pegando en el travesaño del arquero Nunziante.

A los 38', el mediocampista Lorenzo Riccio marcó el 1-0 para la selección de Italia, pero el VAR lo anuló: en el inicio de la jugada, el defensor Francesco Verde le robó la pelota con infracción a Santiago Fernández.

Partido en desarrollo...

Las formaciones iniciales

,Argentina: Santino Barbi; Valente Pierani, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andre Natali; Javison Idele, Mattia Liberali, Alessandro Berretta, Emmanuel Benjamin; Ismael Konaté, Alvin Okoro y Lorenzo Riccio. DT: Carmine Nunziata.

 

