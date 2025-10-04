Jeremías Olmedo se metió en el top ten de la clasificación del TC en San Nicolás

El piloto salteño Jeremías Olmedo completó este sábado una sólida clasificación en el autódromo de San Nicolás, escenario de la 12ª fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera y segunda cita de la Copa de Oro. Con el Ford Mustang del Moriatis Competición, el joven de Rosario de la Frontera se metió entre los diez más rápidos de la jornada y reafirmó su protagonismo en el play-off de la categoría más importante del país.

La jornada comenzó con los entrenamientos matutinos, donde Olmedo marcó el 13º mejor registro en la primera tanda y cerró el segundo ensayo en el puesto 23, buscando la mejor puesta a punto para la clasificación.

En horas de la tarde, llegó el momento clave del sábado. Olmedo logró redondear una muy buena vuelta y, con un tiempo de 1m26s579, se ubicó en la décima posición, garantizándose un lugar destacado de cara a las series que se desarrollarán hoy.

Al haber finalizado décimo en la clasificación Olmedo ocupará el cuarto cajón en la grilla de salida de la priemra serie y tendrá por delante a a Agustín Canapino (1º), a Nicolás Bonelli (2º) y a Santiago Mangioni (3º). La segunda serie tendrá en el primer lugar a Facundo Chapur y la tercera a Matías Rossi.

"Fue un día de mucho trabajo junto al equipo. En la clasificación encontramos el equilibrio que buscábamos y pudimos cerrar una buena vuelta rápida. Mañana (por hoy) será importante avanzar en la serie para largar lo más adelante posible en la final. Estoy muy contento con el auto y confiado en que podemos ser competitivos", señaló Jeremías tras bajarse de su Mustang.

La actividad del TC continuará en la mañana de este domingo con las tres series clasificatorias a partir de las 10:10 y, posteriormente, la final a 25 vueltas o 50 minutos de duración, desde las 13:30. La actividad se podrá ver a través de la TV Pública..