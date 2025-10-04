“Oda a Elisa”: literatura y música se unen en la Feria del Libro de Salta

La XV Feria del Libro de Salta 2025 será escenario de una jornada cargada de emoción y arte con el espectáculo “Oda a Elisa”, creación de la escritora oranense Silvina Rufino, publicado por la editorial Vinciguerra Hechos de Cultura.

La propuesta combinará literatura y música en un mismo escenario, con la actuación de reconocidos artistas como Luis Angel Arévalos, Riqui Zarra, Aldo Paniagua, Mariana Savoy, Verónica Olguín Rufino, Guillermo Frías y Giuliano Frías Savoy.

El evento se desarrollará el sábado 11 a las 17 en la Usina Cultural, ubicado en España y Juramento, en la ciudad de Salta. La entrada será libre y gratuita, lo que permitirá a toda la comunidad disfrutar de una experiencia única en la que la palabra y la melodía se enlazan para rendir homenaje a la memoria de Elisa.

De esta manera, la feria no solo abre espacio a los libros y autores, sino que también invita al público a compartir un viaje sensible y profundo donde la literatura se potencia con la música.