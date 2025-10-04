Del Piero filtró todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026, entre ellas la de Argentina

En un episodio que sacudió al mundo del fútbol, Alessandro Del Piero reveló sin querer una de las mayores incógnitas para los fanáticos: cómo será la nueva camiseta de Argentina en el Mundial 2026.

El exjugador de la Juventus asistía a un evento privado de Adidas en el que se exhibían los modelos que vestirán las selecciones patrocinadas por la marca alemana. Pero al compartir una historia en Instagram, mostró de fondo una larga fila de maniquíes con las camisetas que se presentarán oficialmente recién en los próximos meses.

La publicación, que duró apenas unos minutos antes de ser eliminada, mostraba todos los diseños de la marca para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, y se viralizó de inmediato en redes sociales gracias a una simple captura de pantalla.

La camiseta de Argentina, protagonista del evento

En la imagen, la camiseta de la Selección Argentina se distingue al frente de la exposición. El modelo titular mantiene las clásicas franjas celestes y blancas, aunque esta vez serán más anchas, con solo tres bandas celestes y dos blancas. Además, las franjas celestes tendrán un efecto difuminado en azul hacia los costados, y los detalles -incluido el escudo y el logo de Adidas- estarán en dorado, como homenaje al título mundial conseguido en Qatar 2022.

El parche dorado de campeón defensor ocupa el centro del pecho, mientras que los números serán negros en la camiseta y dorados en el short, generando un contraste que ya despertó elogios entre los hinchas.

La camiseta suplente será, como de costumbre, más arriesgada: una base negra, con un diseño abstracto en tonos azules, y detalles blancos que incluyen el escudo completo. En un guiño retro, llevará el logo de Adidas Originals (el trébol), lo que marca el regreso de un emblema histórico.

Las otras selecciones filtradas

Detrás del conjunto argentino se alcanzan a ver las camisetas de México, Alemania y España, todas con guiños a modelos clásicos.

* México lucirá un verde más oscuro en la titular y una blanca con negro en la alternativa.

* Alemania combinará los colores de su bandera en el pecho y un segundo uniforme en azul y celeste, algo inusual para los germanos.

* España mantendrá el tradicional rojo en su primera equipación y un modelo blanco con granate en la suplente.

¿Error o jugada de marketing?

Lo que todavía no está claro es si se trató de una **filtración accidental** o de una **estrategia de marketing cuidadosamente planificada** por Adidas para generar expectativa.

Hasta el momento, ni el exjugador ni la marca se pronunciaron oficialmente sobre el incidente, pero la imagen ya recorrió el mundo y se transformó en **uno de los temas más comentados del fútbol internacional**.

Con este “descuido”, Del Piero no solo anticipó el look de varias selecciones, sino que **le mostró al planeta cómo vestirá la campeona del mundo** en su próxima cita mundialista.

