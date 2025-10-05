Arrestaron a un hombre acusado de distribuir material de abuso infantil

Un hombre fue arrestado en la localidad bonaerense de Quilmes, al sur del conurbano, acusado de distribuir material de abuso sexual infantil (MASI), en el marco de un operativo realizado por personal de la Policía Federal (PFA).

El detenido, de nacionalidad argentina y 35 años de edad, quedó a disposición del juez Juan José Anglese, a cargo del Juzgado de Garantías Número 1 de esa localidad, por el delito de "distribución de material de abuso sexual infantil".

La investigación se dio inició luego de varias denuncias efectuadas contra un hombre domiciliado en el partido de Quilmes, a quien se lo incriminaba por la comisión de una serie de graves delitos vinculados tanto a la figura del "grooming" (acoso a través de las redes), como así también a violencia sexual sobre menores de edad.

Captor

Particularmente, dicho individuo se encargaba de captar niñas y adolescentes a través de plataformas digitales, para luego abordarlas físicamente, trasladarlas y retenerlas con fines de reproducción de "films" e imágenes pornográficas.

En ese contexto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 8 de Berazategui, a cargo de Ernesto Daniel Ichazo, al Departamento Trata de Personas de la PFA con el objetivo de que su personal identificara al autor de los aberrantes delitos.

En consecuencia, los federales ejecutaron tareas de campo y análisis de la información, estableciendo que el sospechoso residía en una vivienda ubicada en la localidad de Ezpeleta. Producto de las pesquisas, se localizó también otro inmueble situado en la Ciudad de Buenos Aires, el cual se correspondía con su lugar de trabajo.