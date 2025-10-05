La polémica rodea a los candidatos a vice de Bolivia

A dos semanas de realizarse una inédita segunda vuelta presidencial, la polémica rodea a los aspirantes a la Vicepresidencia de Bolivia, Edman Lara del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Juan Pablo Velasco de la Alianza Libre, marcada por insultos y hasta denuncias de racismo, que polariza más la campaña en la recta final.

Por un lado Lara, que acompaña la candidatura del senador opositor y centrista Rodrigo Paz, se ha visto envuelto en una ola de críticas por sus discursos que incitan al odio y que ofenden a algunos sectores de la población, como los pacientes con enfermedades terminales.

Una advertencia a su candidato presidencial, comparar a Bolivia y la corrupción con enfermos con cáncer, llamar "cobarde y maricón" (sic) al expresidente y actual candidato derechista Jorge "Tuto" Quiroga y denunciar sin respaldo a algunos medios de comunicación son algunas de sus intervenciones que causaron molestia.

Además, Lara es el único que no firmó el acuerdo "por la democracia" impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para frenar los ataques entre ambos frentes políticos de cara a la segunda vuelta.

Acusado de racismo

Por otro lado, Velasco, de la Alianza Libre y acompañante de Quiroga, fue acusado en los últimos días de racismo debido a que unos supuestos tuits suyos en los que se refería de forma peyorativa a la gente que vive en el occidente de Bolivia. Una de las supuestas publicaciones dice "A los collas hay que matarlos a todos", refiriéndose a los pobladores del occidente boliviano, y dataría de 2010.

Velasco negó ante medios locales que el tuit fuera escrito por él, "es una cuenta que por supuesto que fue hackeada, por supuesto yo no escribí eso, obviamente es falso", indicó. Sin embargo, la plataforma de verificación de información Bolivia Verifica aseguró que a través de la herramienta Archive.today confirmaron que dicho tuit sí fue publicado en su cuenta hace 15 años.

Lara, de 40 años, un excapitán de la Policía boliviana nacido en Cochabamba se hizo conocido desde 2023 en TikTok donde denunciaba supuestos cobros ilegales, tráfico de influencias y otras prácticas de corrupción dentro de la institución. Mientras que Velasco, un emprendedor digital nacido en Santa Cruz, fue la revelación entre los candidatos por su incursión en la política a los 38 años.