Mendoza: imputado por el crimen de Franco Aracena

El principal sospechoso del crimen de Franco Patricio Aracena, el joven que apareció atado y amordazado en su departamento en la provincia de Mendoza, se entregó voluntariamente ante la Justicia y fue imputado luego de que un adolescente de 15 años confesara haber participado del homicidio junto con Tomás Gómez. El caso, que conmocionó a la comunidad mendocina, se encuentra bajo investigación del Ministerio Público Fiscal provincial.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores lograron determinar que en el hecho participaron dos personas: un menor de edad, considerado no punible, y un adulto. Esta línea de investigación se consolidó a partir del análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones y de una serie de declaraciones testimoniales que resultaron clave. En esas imágenes se observa que uno de los sospechosos se retiró del lugar en una motocicleta, mientras que el otro lo hizo en una bicicleta que pertenecía a la propia víctima, lo que reforzó la hipótesis del robo posterior al crimen.

Los detalles

Tras constatar estos datos, el menor se presentó ante las autoridades acompañado por un familiar y brindó detalles sobre lo ocurrido. En su testimonio, "hizo referencia a que el hecho habría sido cometido por otro individuo de nombre Tomás Gómez, de 22 años", según precisaron fuentes judiciales. La declaración permitió orientar la búsqueda y profundizar las tareas de campo en distintas zonas del departamento mendocino donde se registraron movimientos sospechosos.

Con las declaraciones recolectadas y el material hallado hasta ese momento, se realizaron allanamientos en varios domicilios, aunque con resultados negativos. Pese a ello, la presión de la investigación y la difusión pública del caso llevaron a que, en la mañana del jueves, el principal sospechoso se presentara espontáneamente ante las autoridades judiciales acompañado por su abogado defensor.

El joven fue formalmente imputado por el delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo simple y con la participación de menores de edad. Tras la imputación, quedó detenido a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias procesales y pericias complementarias.