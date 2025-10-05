Nuevos materiales lúdicos en el Registro

La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, en compañía de la subsecretaria del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Fernanda Ubiergo y de la subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Alarcón encabezaron hoy el acto de actualización de materiales lúdicos disponibles para niñas y niños de 3 a 12 años de edad que hacen uso de este sitio disponible para la recreación y el esparcimiento mientras sus adultos cuidadores realizan trámites en el Registro Civil.

Con el objetivo de sostener políticas que garanticen el acceso al derecho al juego con calidad se implementa esta fase de actualización de los equipamientos para el juego, objetos didácticos y demás artículos que se brinda a la población infantil. Es una acción que permite que la recreación de los niños y familias que aprovechan este servicio se viva con objetos nuevos, seguros y sacando de uso aquellos que presentan un desgaste como fruto del uso diario por una población considerable.

Las autoridades destacaron que este servicio de acceso al derecho al juego forma parte de las políticas que otorgan un reconocimiento del acto de jugar como actividad primordial para el desarrollo de niñas y niños. Asimismo, se confirmó que desde la inauguración de este espacio Lúdicas en agosto del 2024, diariamente concurren al Registro Civil a realizar trámites un aproximado de 1000 personas y que en su mayoría concurren con niños de entre 3 a 12 años que hacen uso de este espacio para el juego que cuenta con una promotora lúdica permanente que brinda su atención.