Renunció el juez del caso Loan

El juez federal Víctor Alonso González, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes y uno de los magistrados vinculados al caso Loan, presentó su renuncia por jubilación y el Poder Ejecutivo la aceptó a través del Decreto 704/2025.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Gustavo Briend, exletrado de la familia de Loan, manifestó que, de manera provisoria, trascendió que el doctor Iglesias, magistrado subrogante de Resistencia, asumiría el reemplazo en el tribunal. La novedad se conoció tras varias semanas de versiones sobre cambios en la estructura judicial correntina, especialmente en los fueros federales donde se tramitan causas de alto impacto público.

Por otro lado, esta decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el marco del proceso habitual de aceptación de renuncias de funcionarios judiciales que alcanzan la edad jubilatoria.

Fue visto por última vez el 23 de junio de 2024

La dimisión se hará efectiva a partir del 1 de diciembre próximo y generó impacto en el ámbito judicial, dado que González estaba al frente de una de las causas más sensibles de la Argentina: la desaparición de Loan, el niño correntino de seis años visto por última vez el 23 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio. Su salida implica un reacomodamiento interno en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que deberá reorganizar su trabajo para evitar la paralización de expedientes de relevancia nacional.

Con la salida de Alonso González, el Tribunal Oral Federal de Corrientes quedará con un único juez titular, Fermín Ceroleni, lo que podría derivar en demoras o cambios en la dinámica procesal.