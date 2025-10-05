"Vamos a defender a Salta en el Senado"

Juan Manuel Urtubey recorrió Coronel Moldes, La Viña y Guachipas en el marco de su campaña como candidato a senador nacional por Fuerza Patria Salta y reafirmó su compromiso con un proyecto federal y productivo que enfrente el ajuste del gobierno de Javier Milei. Dialogó con vecinos, productores y emprendedores sobre la difícil situación que atraviesa la provincia y el país y con un tono crítico hacia las políticas del gobierno nacional, advirtió que "la gente la está pasando muy mal" y que es necesario "frenar la motosierra del ajuste".

"Es muy triste ver cómo un país con la potencia que tiene la Argentina está sufriendo un ajuste salvaje como este. Necesitamos cambiar esto porque los salteños están pagando un costo altísimo", afirmó.

Durante su recorrida, Urtubey subrayó el impacto del recorte del gasto público y de la caída del consumo en la economía del interior. "Si seguimos destruyendo la posibilidad del consumo argentino nos va a afectar mucho. La actividad turística está siendo fuertemente golpeada por una mirada que no contempla la necesidad de los argentinos de tener trabajo y progresar", señaló.

"Hay que parar la motosierra del ajuste de Milei"

Urtubey planteó que su candidatura al Senado busca representar a Salta con una voz federal, enfocada en la defensa del trabajo, la producción y la obra pública: "Primero hay que parar la motosierra del ajuste de Milei. Segundo, construir un proyecto federal para la Argentina. Empezar a discutir el presupuesto nacional y garantizar la obra pública que Salta necesita".

Con una trayectoria política conocida por los salteños, el candidato de Fuerza Patria remarcó su diferencia frente al actual escenario nacional: "A mí me conocen hace muchos años. Saben que siempre he gobernado con la mirada puesta en el interior. No soy de prometer nada; me comprometo a hacer lo que pienso: un desarrollo equitativo de toda la provincia".

En su discurso, Urtubey también se refirió al desencanto social con el gobierno de Milei: "Mucha gente lo votó porque estaba enojada con el gobierno anterior. Pero hoy está viendo que este gobierno nos está haciendo mucho daño. Y el castigo lo va a recibir Milei en las urnas".

El candidato a senador nacional de Fuerza Patria Salta criticó la desconexión de la dirigencia política con la realidad cotidiana.

Urtubey reivindicó además sus políticas sociales y deportivas como ejemplo de gestión con sentido humano: "Un joven dentro de las canchas es un joven fuera de las calles. Durante mi gobierno hicimos espacios polideportivos, ayudamos a todos los clubes, y eso es lo que hay que seguir haciendo".