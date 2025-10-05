¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

5 de Octubre,  Salta
Deportes

México venció a Marruecos y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20

Con un penal decisivo de Gilberto Mora, el “Tri” logró un triunfo histórico y eliminó el invicto marroquí en Chile. 
Domingo, 05 de octubre de 2025 10:46
La Selección Mexicana logró una valiosa victoria por 1-0 frente a Marruecos, en un encuentro cargado de dramatismo y tensión por la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. El único gol del partido llegó desde el punto penal, gracias a la frialdad de Gilberto Mora, quien a sus 16 años se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol mexicano.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Arce aseguró su lugar en la siguiente ronda y le quitó el invicto al conjunto africano. El duelo fue intenso desde el inicio. Marruecos, ya clasificado, presentó una formación alternativa con apenas dos titulares, mientras que México apostó por su once de gala, sabiendo que solo la victoria le garantizaba el pase.

Al minuto cuatro del complemento, un penal por mano dentro del área fue sancionado a favor del “Tri”, y Mora lo transformó en gol con una ejecución impecable.

El partido también dejó un momento de preocupación con el terrible choque de Mateo Levy, quien debió abandonar el campo en el primer tiempo tras una colisión durante un tiro de esquina.

El jugador del Cruz Azul fue trasladado a un hospital chileno, donde se le diagnosticó una conmoción cerebral, aunque se encuentra fuera de peligro. Además, Marruecos logró anotar al minuto 11 del segundo tiempo, pero el tanto fue anulado por posición adelantada, manteniendo la ventaja mínima para México.

Con este triunfo, México cerró la fase de grupos invicto y se medirá ante Chile, el país anfitrión, el próximo martes 7 de octubre, en busca de seguir haciendo historia en el Mundial Sub-20.

Temas de la nota

