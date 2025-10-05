Acercate a la feria Emprende Sur en el complejo Nicolás Vitale

La jornada comenzó al mediodía y se extenderá hasta las 18, con una gran concurrencia de vecinos que se acercaron para recorrer los puestos de emprendedores de los barrios El Tribuno, Intersindical y Juan Pablo II.

Entre los más visitados estuvo el de Yanina, que exhibía coloridos vestidos hindú desde 60 mil hasta 65 mil pesos y trajecitos entre 40 mil y 45 mil pesos. “Acepto tarjeta, débito, transferencia y efectivo”, contó mientras acomodaba las prendas que se vendían rápidamente por el calor primaveral.

Unos metros más adelante, Violeta ofrecía tazas con bandejas de cerámica artesanal a 20 mil pesos y con azucarera incluida a 25 mil pesos, ideales para regalos por el Día de la Madre. También había figuras decorativas en yeso puro a 35 mil pesos, y nueces confitadas en bolsitas de media docena a 5.500 pesos, o bien 1.000 pesos por unidad y 10 mil la docena.

Para quienes buscaban algo salado, el puesto de Benjamín atraía con el aroma de las pizzas recién horneadas: la muzzarella a 7 mil pesos y las especiales -jamón, fugazzeta o napolitana- a 8 mil pesos. “Están listas para llevar, perfectas para el domingo”, aseguró.

Muy cerca, Fernando ofrecía salames a 3 mil pesos los 100 gramos y quesos de cabra o vaca a 3 mil pesos el cuarto, además de quesilos a 6 mil pesos. Para el postre, una vecina exhibía una imponente torta turrón de dos kilos a 25 mil pesos y panes de Navidad a 6 mil pesos, junto con budines y empanadillas dulces caseras.

Entre los artículos más buscados, los equipos materos marcaron tendencia. Silvina mostraba mochilas y bolsos con compartimiento para el termo, desde 30 mil a 40 mil pesos, según el modelo. Mientras tanto, otro stand ofrecía neccesser multiuso a 10 mil pesos y almohadones con frases para mamá a 5 mil pesos.

Para quienes pensaban en algo natural, la miel del Chaco Salteño fue otro éxito de ventas: 6 mil pesos el medio kilo, 8 mil los tres cuartos y 12 mil el litro, junto con los tradicionales panales para masticar. También había mixes de yuyos para el mate, con manzanilla, melisa y lavanda, a 4.500 pesos.

Entre las prendas veraniegas, las soleras y remeritas fresquitas se ofrecían desde 10 mil pesos, con una amplia variedad de colores y talles. “Ya hay que prepararse para la pileta”, comentó María Celeste, una de las vendedoras.

La feria del complejo Nicolás Vitale, en la zona sur, combina música, peloteros para los chicos y decenas de stands con opciones para todos los gustos. Una propuesta ideal para anticipar los regalos del Día de la Madre, apoyar a los emprendedores locales y disfrutar una tarde de primavera entre ofertas y sabores regionales.