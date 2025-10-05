Secuestraron más de 200 kilos de carne no apta para el consumo en Tartagal

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Policía Rural y Ambiental de Tartagal infraccionó a dos personas, por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.

La intervención inicio tras visualizar por las cámaras del Centro de Videovigilancia el desplazamiento de una camioneta con producto cárnico sin las correspondientes medidas sanitarias y posterior ingreso a una carnicería.

En ese contexto, secuestraron y decomisaron más de 200 kilos de carne vacuna de un local del macrocentro de la ciudad.

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.