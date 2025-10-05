Secuestraron 233 vehículos y labraron casi 5 mil actas de infracción durante septiembre en Salta

Durante el mes de septiembre, 233 vehículos fueron secuestrados en la ciudad de Salta como consecuencia de distintas infracciones de tránsito, mientras que se labraron 4932 actas en operativos desplegados en puntos estratégicos de la capital. Entre las causas más frecuentes se encuentran la falta de documentación y la conducción bajo efectos del alcohol.

Según indicaron las autoridades, estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad vial que busca reducir la siniestralidad en los sectores más críticos de la ciudad y garantizar la protección tanto de conductores como de peatones.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad precisó que los operativos continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos sectores de la capital, reforzando la fiscalización y el cumplimiento de las normativas vigentes.