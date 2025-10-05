¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

29°
5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Temporal en Córdoba
feria emprende sur
Fórmula 1
Infracciones de tránsito
Salta
Primera Nacional
Deportes

Talleres vs. Belgrano EN VIVO, minuto a minuto: Córdoba se paraliza por el clásico en el Kempes

con arbitraje de Facundo Tello, ya juegan Matadores y piratas, aunque solamente con hinchas de la T.
Domingo, 05 de octubre de 2025 17:13
Talleres y Belgrano ya juegan una nueva edición del partido que paraliza a la provincia de Córdoba. El choque se juega por la fecha 11 del Torneo Clausura, desde las 16.45 en el Mario Alberto Kempes con arbitraje de Facundo Tello, solamente con hinchas de la T.

Los dos equipos llegan con realidades y aspiraciones completamente distintas. Por un lado, Talleres, llega con un buen envión anímico conseguido la fecha pasada, en la que derrotó por la mínima sobre el cierre a Sarmiento de Junín. Gracias al triunfo, la “T” cortó con una racha siete encuentros y más de 60 días sin triunfos. 

 

 

