Deportes

Gimnasia y Tiro ya conoce a su rival en el reducido y vuelve un viejo conocido a Salta

Se conocieron los finalistas, los equipos que jugarán los octavos de final y también los que descendieron.
Domingo, 05 de octubre de 2025 17:50
Este fin de semana termina la fase regular de la Primera Nacional (solo falta el choque entre All Boys y Los Andes), y ya se conocieron los finalistas, los equipos que jugarán los octavos de final y también los que descendieron. El albo, que terminó cuarto y contará con la ventaja deportiva de la localía y el empate, se enfrentará a Temperley en Salta (que tiene a Rubén Darío Forestello como técnico, el DT que llevó al millonario a la segunda categoría y conoce como pocos a sus exdirigidos).

Deportivo Madryn que ya se había asegurado un lugar en la final días atrás, hoy conoció a su rival: Gimnasia y Esgrima de Mendoza que este domingo venció 1 a 0 a Defensores de Belgrano. En tanto, los cuatro equipos que descienden a la tercera categoría son Arsenal y Alvarado (de la zona A) y Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos (por la zona B). 

En tanto, los equipos que jugarán el reducido serán: 

Atlanta vs. Chaco For Ever

Estudiantes vs. Patronato

Tristán Suárez vs. Agropecuario

Estudiantes de Caseros vs. Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro vs. Temperley

Deportivo Morón vs. San Martín de Tucumán

Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel 
 

Así quedó la tabla de posiciones

 

