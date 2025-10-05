Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino tuvo una muy buena largada, pero no pudo sostener la ventaja que había obtenido y finalizó en la misma posición en la que había arrancado.

George Russell fue el ganador

McLaren se coronó campeón de Constructores

10:48 Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo una muy buena largada, pero no pudo sostener la ventaja que había obtenido y finalizó en la misma posición en la que había arrancado.

10:47 ¡McLaren se corona campeón de Constructores!

El equipo británico logra el título de Constructores, destacando por su constancia y rendimiento a lo largo de la temporada, y celebrando un logro histórico en la Fórmula 1.

10:39 Stroll, Albon y Lawson superan a Colapinto

El argentino ahora está 16° en el GP de Singapur, a falta de solo tres vueltas para el final.

10:33 Colapinto bajó un puesto y ahora se ubica 13°

10:32 Colapinto fue superado por Sainz Jr

El español, con neumáticos blandos nuevos, pasó sin mayores inconvenientes al argentino.

10:27 Colapinto escala otra posición en Singapur

El argentino está 12°, a solo dos puestos de la zona de puntos.

10:24 Colapinto sube al 13° puesto

El argentino sube una posición gracias a la parada en boxes del neozelandés Liam Lawson.

10:18 Colapinto sube una posición

Ahora el piloto argentino se ubica en el puesto 14.

10:14 Colapinto fue superado por Tsunoda y sufre con los neumáticos

El argentino corre riesgo de caer varias posiciones, ya que fue superado por Tsunoda, tiene los neumáticos al límite y varios pilotos se le acercaron demasiado.

10:07 Colapinto sube al 14° puesto

El argentino escala una posición luego de la parada en boxes del canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

09:58 Alonso cae al 15º puesto y explota por radio en Singapur

El piloto español pasó de luchar por el 7º y 8º puesto a ubicarse 15º, mostrando su molestia por radio: “Si me hablas en cada vuelta voy a desconectar la radio”.

Colapinto sube una posición

Ahora el piloto se encuentra en la posición número 15 en el Gran Premio de Singapur.

09:51 Russell recupera el liderato tras la parada de Piastri

El piloto de Mercedes ahora lidera con 4 segundos de ventaja sobre Verstappen y 8,7 segundos sobre Norris, luego de que Piastri fuera el último de los pilotos de cabeza en detenerse en boxes durante el GP de Singapur.

09:48 Colapinto se ubica en el puesto 16°

09:40 Verstappen apuesta por los neumáticos duros

El piloto de Red Bull eligió los neumáticos duros y se ubica en la sexta posición, por delante de Fernando Alonso, buscando optimizar su estrategia en el GP de Singapur.

09:31 Toque de Norris con el muro en Singapur, sin consecuencias

El piloto de McLaren rozó el muro durante la carrera, pero afortunadamente no sufrió daños graves y pudo continuar en pista sin problemas.

09:28 Colapinto, a boxes

El argentino paró en la vuelta 15, para montar neumáticos medios, y cayó a la decimoctava posición.

09:19 Colapinto sigue 13°

Luego de 10 vueltas de carrera, el argentino se mantiene 13°, a la caza del neozelandés Liam Lawson.

09:06 Empezó el GP de Singapur

George Russell (Mercedes) tuvo una gran largada y mantuvo la primera posición, mientras que el argentino Franco Colapinto subió al decimotercer lugar.

08:53 ¡Se viene la carrera del GP de Singapur!

En poco más de cinco minutos comenzará la carrera que se llevará a cabo en el circuito callejero de Marina Bay.

Franco Colapinto largará hoy en el puesto 16 en el Gran Premio de Singapur, luego de haber terminado 18 en la clasificación de ayer, pero beneficiado por la decisión de los comisarios deportivos de descalificar a los autos Williams de Alex Albon y Carlos Sainz.

La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito urbano de Marina Bay.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia y Azerbaiyán otra vez estuvo entre los últimos lugares.

Hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora son la carrera del Gran Premio de Singapur

El GP de Singapur tiene este domingo desde las 9 horas de la Argentina la carrera.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.