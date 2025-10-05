¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Minería
Perros peligrosos
relatos de salta
Elecciones 2025 en Salta
Elecciones en Salta
FINANCIAL TIMES
Pobreza
Franco Colapinto
Tragedia en Jujuy
alerta en el amazonas
Minería
Perros peligrosos
relatos de salta
Elecciones 2025 en Salta
Elecciones en Salta
FINANCIAL TIMES
Pobreza
Franco Colapinto
Tragedia en Jujuy
alerta en el amazonas

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Tragedia en Jujuy: una mujer murió y un hombre quedó grave tras desbarrancar en Pampichuela

 El automóvil, con seis personas a bordo, cayó por un desnivel de 60 metros en la zona de Pampichuela.
Domingo, 05 de octubre de 2025 08:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una siniestro vial se registró este viernes en la Ruta Provincial 83 en Jujuy, en la zona de Pampichuela, cuando un automóvil Volkswagen que circulaba por la zona perdió el control y se desbarrancó, cayendo desde aproximadamente 60 metros de altura. El siniestro, que involucró a seis ocupantes, terminó con la vida de una mujer y dejó a un hombre en estado de gravedad.

De acuerdo con los informes preliminares de la Policía, el vehículo se desprendió de la calzada en un tramo de la ruta que atraviesa Pampichuela. Ante el llamado de emergencia, personal de rescate y equipos médicos se movilizaron al lugar para asistir a las víctimas.

La mujer fallecida, quien presentaba politraumatismos graves, no logró superar sus heridas y murió durante el traslado al hospital Oscar Orías, ubicado en Libertador General San Martín.

En tanto, un hombre fue derivado con urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde fue internado en estado reservado debido a la gravedad de sus lesiones. Los otros cuatro ocupantes del automóvil también recibieron atención médica por heridas de distinta consideración y se encuentran en proceso de recuperación.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas precisas que provocaron el accidente, mientras se continúa trabajando en el levantamiento de pruebas en el lugar del hecho.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD