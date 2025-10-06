¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Indonesia
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi
Thiago Medina
Diego Santilli
mundial sub 20 en chile
Elecciones 2025
José Luis Espert
Debate 2025 en Salta
Indonesia
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi
Thiago Medina
Diego Santilli
mundial sub 20 en chile
Elecciones 2025
José Luis Espert
Debate 2025 en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El reproche de Sáenz a Espert que hoy vuelve a la luz tras la renuncia del economista

El escándalo que terminó con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires trae a la memoria un cruce fuerte con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ocurrido a comienzos del año pasado.
Lunes, 06 de octubre de 2025 10:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

En marzo de 2025, durante un acalorado intercambio televisivo, Espert cuestionó al gobierno provincial por la distribución de los fondos de coparticipación y sugirió que Salta recibía más de lo que aportaba, instando a ajustar las cuentas públicas. Sáenz no dudó en responder y lo cruzó: “La gente es la que está sufriendo”, reprochándole que defendía únicamente los intereses del gobierno nacional y no los del pueblo.

 

 

 

El momento más recordado de aquella discusión llegó cuando Espert desafió a Sáenz diciendo: “Si la tenés tan clara, gobernador, tenés que ser abanderado de pedir la apertura al comercio para que Salta explote”, frase que rápidamente se viralizó y que todavía se recuerda en la provincia como un ejemplo de la confrontación entre ambos líderes. Sáenz replicó con firmeza: “No veo que defienda al norte argentino, sino al gobierno nacional. No soy delegado nacional de nadie como usted. Usted defiende solo los intereses de su gobierno”.

Ahora, con la renuncia de Espert a su candidatura luego de las acusaciones de recibir fondos de un empresario vinculado al narcotráfico, aquel cruce toma un nuevo significado. El gobernador Sáenz ya había marcado la distancia con el economista en un tema sensible para las provincias y, en retrospectiva, sus advertencias sobre priorizar intereses nacionales por sobre los locales parecen anticipar la polémica actual.

La renuncia de Espert, anunciada el domingo 5 de octubre de 2025, se produjo tras confirmarse que había recibido transferencias de dinero y viajes de un empresario acusado de narcotráfico, lo que generó presión política y cuestionamientos sobre su transparencia. El presidente Javier Milei aceptó la renuncia, aunque expresó su apoyo al ahora excandidato.


 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD