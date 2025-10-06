¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
mundial sub 20 en chile
Elecciones 2025
José Luis Espert
Debate 2025 en Salta
Policiales

Pelea entre hinchas de Central Norte dejó cuatro personas detenidas y daños materiales

El incidente ocurrió en la intersección de calles Orán y General Paz.
Lunes, 06 de octubre de 2025 11:26
Un violento enfrentamiento entre hinchas de Central Norte terminó ayer por la tarde con cuatro personas detenidas, entre ellas una mujer, y varios daños materiales.

El incidente ocurrió en la intersección de calles Orán y General Paz, cuando más de diez personas protagonizaron una pelea. Vecinos alertaron a la policía y los testigos coincidieron en que los involucrados portaban camisetas del mismo club de fútbol.

 

 

La llegada de las autoridades permitió constatar daños en una motocicleta y vidrios rotos de un automóvil.

Mediante el sistema de videovigilancia, la policía localizó un vehículo sospechoso: un furgón blanco interceptado frente al Hospital Materno Infantil. En su interior se secuestraron un revólver, dos armas de fuego hechizas, proyectiles de distintos calibres, botellas de vino y una bandera de Central Norte.

Tres hombres y una mujer quedaron detenidos mientras la Fiscalía evalúa si se ampliará la causa por daños y portación ilegal de armas.

 

