11°
6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Indonesia
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi
Thiago Medina
Diego Santilli
mundial sub 20 en chile
Elecciones 2025
José Luis Espert
Debate 2025 en Salta
DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

Salta

Elecciones 2025: hoy debatirán los candidatos a senadores nacionales por Salta

El encuentro será a las 19.30 en el Instituto de Educación Superior (IES) General Manuel Belgrano (ex Escuela Normal), ubicado en Mitre 767.
Lunes, 06 de octubre de 2025 11:08
En el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre, se llevará a cabo un debate de candidatos senadores nacionales por Salta, que será transmitido en exclusiva por El10TV y sus plataformas digitales, a partir de las 19.30. La moderación estará a cargo de Luciano Acedo Salim y Federico Núñez Burgos.

De las nueve listas en competencia, siete confirmaron su participación. Cada postulante contará con tiempos iguales para presentar sus propuestas y debatir sobre los ejes temáticos acordados previamente, en un formato que prioriza la claridad, el respeto y la pluralidad de ideas.

La organización del evento está a cargo del IES General Manuel Belgrano, y la prensa acreditada podrá asistir con hasta dos representantes por medio, quienes serán ubicados en el hall principal del establecimiento.

