Alarma por la rotura de un caño de gas en la zona del monumento a Güemes

Una pérdida de gas en la zona del monumento a Güemes generó alarma durante el mediodía de hoy. Las imágenes del hecho llegaron a través de El Tribuno WhatsApp.

Desde Naturgy informaron que el incidente ocurrió cuando el municipio realizaba trabajos de reparación de veredas y rompió un caño de servicio en desuso, lo que provocó la fuga. Personal técnico de la empresa trabajó en el lugar y logró controlar la situación, realizando posteriormente las reparaciones necesarias para evitar nuevas pérdidas.

El fuerte olor a gas generó preocupación entre vecinos y transeúntes, especialmente porque frente al lugar funciona una estación de servicio. Por protocolo, se cortó la calle y Bomberos arribó rápidamente para asegurar la zona y prevenir cualquier riesgo. Tras los trabajos correspondientes de la empresa Naturgy se logró reparar la pérdida.

