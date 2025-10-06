El bueno, el feo y el malo de la primera fase del Mundial Sub-20

Definidos los 16 países que avanzaron a los octavos de final del Mundial sub-20 que se juega en Chile, el cierre de los nueve días de la fase de grupos dejó dos selecciones marcaron pauta y otras que desilusionaron al igual que algunas figuras, hubo criterios que sorprendieron y otros momentos.

Lo bueno

Japón, efectivo e invicto en el Mundial sub-20

Los "Samuráis Blues", invictos en tres partidos, fueron los primeros en sellar su clasificación en el torneo dentro del Grupo A, robándole el anfitrión Chile el protagonismo con un fútbol veloz y ofensivo además una defensa imbatida.

Los penales ayudaron a Japón a abrir el marcador en sus dos primeros partidos, pero luego confirmaron su solidez para manejar el juego y ahora se enfrentarán a Francia el miércoles 8 en el Estadio Nacional de Santiago.

Debutaron con un triunfo 2-0 ante Egipto, repitieron la fórmula frente a los chilenos y se impusieron 3-0 a Nueva Zelanda en duelo donde brillaron el capitán Rion Ichihara, Hisatsugu Ishii, Shunsuke Saito, Keita Kosugi y Kosei Ogura.

Cuba fue la revelación

El empate 2-2 ante la subcampeona Italia, en el segundo partido del Grupo D, hizo de la selección antillana diera una sorpresa en el certamen juvenil en el que, a pesar de ser eliminada, sumó su primer punto en la historia del torneo en su segunda participación.

La inexperiencia de los isleños les jugó en contra ante Australia al perder 3-1 en el último partido del grupo, al que llegaron con posibilidades de avanzar de fase, pero frente a Argentina en el debut también mostró un buen nivel, aunque perdió 3-1.

Considerada entre los equipos más débiles, terminó mostrando argumentos ofensivos marcando cuatro goles con los que superó su primera actuación en 2013 donde solo anotó un tanto.

Gabriel Mora, la sensación

El joven talento de 16 años se confirmó como lo que se prevé de él, un jugador de muchos quilates que apunta a estrella mundial en un futuro breve.

Al mando de las operaciones ofensivas de un México que ha dejado grandes sensaciones quedando segundo en el denominado "grupo de la muerte", por delante de España y Brasil, Mora también ha sido de los más efectivos en el arco, con cuatro goles en cuatro partidos.

LO MALO

Figuras sin brillo y sin minutos

A un Mundial sub-20 al que ya le faltaron figuras juveniles que son titulares en grandes equipos y que no recibieron el permiso de sus clubes, sin obligación de cederlos, se sumó el bajo rendimiento o pocos minutos de juego en la primera fase de algunos de los jugadores llamados a tomar el protagonismo.

El delantero colombiano -figura del Millonarios- Neyser Villarreal llegó al torneo como el goleador del Sudamericano sub-20 de inicios de año, en el que marcó 8 dianas y todavía no ha podido convertir.

El italiano Mattia Liberali, joya salida del Milan, ha tenido algunas pinceladas de juego y pocos minutos, igual que el delantero argentino del Benfica Gianluca Prestianni, pero ambos avanzaron de fase y pueden superarse.

Los brasileños Luighi, del Palmeiras; Deivid Washington, del Chelsea; y Wesley, del Al-Nasser, sí quedaron en deuda y partieron a casa sin brillar en el escaparate.

Goles son amores para el rival

Nuevamente un debutante es goleado sin piedad en el certamen, esta vez fue la selección oceánica Nueva Caledonia, que se marchó con una diferencia de gol de -19, tras caer 9-1 con Estados Unidos, 5-0 frente a Sudáfrica y 6-0 ante Francia.

LO FEO

La regla del "juego limpio"

La clasificación de Chile sobre Egipto por el criterio de FIFA de "juego limpio", tras un triple empate en el que priva las tarjetas recibidas al estar igualados en todos los renglones salvo el duelo entre ambos, dejó una sensación de injusticia.

Los africanos ganaron el partido con un gran gol de tiro libre sobre el final, celebraron creyendo que estaban clasificados y no pudieron quedar entre los mejores terceros. Una tarjeta a un miembro del cuerpo técnico los dejó fuera.

Brasil, el campeón sudamericano eliminado

Apenas un punto sumado con un empate ante México 2-2 en el debut, y luego dos derrotas consecutivas 1-2 frente a Marruecos y 1-0 con España sentenciaron la primera eliminación que sufre Brasil en una fase de grupos de un Mundial sub-20.

Brasil había llegado al torneo que se disputa en Chile con la chapa de la conquista de su título 13 en el Sudamericano de la categoría, en febrero de este año, y tras el fracaso el entrenador Ramón Menezes fue destituido.

La "Canarinha" sólo convirtió tres goles y encajó cinco, para quedar última en el Grupo C con el mismo registro que Arabia Saudí, que también quedó cuarta en el Grupo F.