Los primeros partidos de octavos en el Mundial Sub-20 se juegan este martes

Este martes comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 con los partidos entre Ucrania y España (a las 16.30) y Chile ante México (a las 20).

Ucrania y España se enfrentarán en octavos de final del Mundial sub-20 en el primer gran duelo europeo de esta competición, al que ambos llegan en momentos futbolísticos distintos: Ucrania pasó como primera en un grupo aparentemente fácil, en el que sólo se vio complicada por Paraguay, con el que empató.

Y España con muchas dudas en su juego, tras sobrevivir en el denominado 'grupo de la muerte' ganando en la última jornada con mucha fortuna a Brasil, tras perder con justicia ante Marruecos y empatar con México en un partido en el que los nortamericanos fueron ligeramente superiores.

Los ucranianos han tenido un camino más trillado: ganaron con solvencia a Corea del Sur (1-2), que clasificó entre las mejores terceras, no pasó del empate con la débil Panamá (1-1) y se ganó el liderato del grupo al vencer a Paraguay (2-1), una de las selecciones sudamericanas con más entidad.

En Valparaíso juega el local

La anfitriona Chile, carente de gol, se enfrenta este martes a la fuerte e invicta México por los octavos de final del Mundial Sub-20 en Valparaíso, en una prueba clave de la capacidad de los locales para sostenerse ante un equipo que tiene a la figura el torneo y uno de los goleadores, Gilberto Mora.

La Rojita y el Tri jugarán el único enfrentamiento latinoamericano que deparó la ronda de los 16 mejores y estarán luchando por avanzar a los cuartos de final donde enfrentarán al ganador entre la favorita Argentina y Nigeria.

Mora, la estrella mexicana y del Tijuana de 16 años, ha despuntado como el mejor jugador de la primera fase del certamen y uno de los máximos artilleros con tres dianas luego de convertir un doblete a España y una diana ante Marruecos.

Chile avanzó como segundo del Grupo A y es el único entre los seis grupos que lo hizo en esa posición habiendo perdido dos partidos. Ganó a Nueva Zelanda (2-1) en el debut y luego cayó con Japón (2-1) y agónicamente con Egipto (1-2).

Además, su delantero figura de Universidad de Chile Juan Francisco Rossel no ha convertido y es la falta de gol lo que más ha afectado al equipo local, el mismo problema que tuvo la selección absoluta en las eliminatorias al Mundial 2026 al cual no clasificaron.

Los mexicanos salieron fortalecidos de la primera fase, tras haber trascendido dentro del Grupo C, el más complicado del certamen, luchando los partidos hasta el final para permanecer invictos con dos empates 2-2 frente a Brasil y España y un triunfo 1-0 ante el líder Marruecos.

Ambas selecciones apelan a la presión alta como recurso táctico para limitar la salida del rival, pero en el caso de Chile ha mostrado un acentuado impulso en los inicios de los partidos. El apoyo del público local también será importante.