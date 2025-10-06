Elecciones 2025: Los candidatos a senadores de Salta debaten propuestas

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, se lleva a cabo un debate de candidatos a senadores nacionales por Salta. El evento se lleva a cabo en el Instituto de Educación Superior (IES) General Manuel Belgrano (ex Escuela Normal).

De las nueve listas en competencia, siete confirmaron su participación, los ausentes son Emilia Orozco y Sergio Leavy.

Luego de la lecturas de las pautas por las que se rige el debate, y la presentación de los candidatos, cada uno tomó la palabra.

Claudio del Plá (Partido Obrero): "Somos una fuerza que intervierne en 23 distritos de este país. Somos el frente de los trabajadores que nunca ha gobernado este país. Soy militante desde muy chiquito, desde los 15 años, y siempre defendiendo la causa del socialismo. Queremos que se termine el genocidio que se está consumando en Gaza con 65 mil personas asesinadas y de las cuales un tercio de ellas son niños".

Violeta Gil: "Soy militante de política obrera, trabajadora de prensa. Quisiera agradecer profundamente a la carrera de ciencias políticas para generar un debate en un momento de bancarrota financiera, donde pretender arrastrar a los trabajadores al default". Gil cerró su presentación con críticas a Sáenz y Milei.

Natalio Iglesias (Unión Cívica Radical): "Represento un proyecto donde queremos recuperar los valores de la República. Fortalecer la educación, transparencia y federalismo. Quiero ser la voz de ustedes en el Senado frente a un kirchnerismo que lamentablemente ha destruido las instituciones, dividió a la Argentina. Hoy necesitamos una alternativa responsable, federal y democrática".

Francisco Rivas Vila: "Pertenezco al partido renacer, un partido nuevo, es la primera vez que participo, simos independiente, no estamos alineados con nadie, conformados con gente de trabajo, confluyen gente de la Policía, Sanidad, emprendores. Queremos colaborar con la experiencia de la vida y los años de ejercicios de nuestras actividades.

Marcos Tognolini: "Trabajo desde los 16 años, soy egresado médico veterinario, egresado de la univerisdad pública. Traemos una propuesta anticapitalista".

Flavia Royón (Primero los salteños): "Soy madre, salteña, ingeniera industrial recibida en la UNSa. Trabajo desde que estaba en la Universidad en el sector privado. En los últimos años me involucré en la gestión públñica tanto provincial como nacional y siempre mi objetivo fue lograr que las cosas sucedan. En la provincia de Salta me involucré llevando proyectos que cambiaron nuestra provincia y a nivel nacional proyectos que transformaron nuestro país. Estoy convencida que es falta la dicotomía Milei o el kirchnerismo, creo en el valor del trabajo, del proyecto, de la coherencia con representantes genuinos desde Salta".

Juan Manuel Urutubey (Fuerza Patria): "Como egresado de la Universidad pública quiero representar a los salteños en la educación pública, en la salud pública, en una Argentina federal y en un Estado presente que garantice derechos a los más vulnerables".

A continuación, el debate se abrió con el primero de los temas: "Federalismo"

Federalismo

Iglesias: "El kirchnerismo convirtió al Estado en un botín político, Milei todo lo contrario, lo que hace es cortar lo esencial. Ninungún extremo nos sirve. Desde el radicalismo venimos proponer un estado moderno y transparente, donde se garantice la salud, educación, justicia, que genere trabajo. No se olviden que desde el kirchnerismo y el peronismo se enriquecieron con el Estado.

Royón: "Estamos en una época de falsos dilemas, hay una superficialidad en el análisis y generalizaciones descalificantes. nos subestiman a todos y discuten poder. nos hacen elegir entre dos fracasos, entre los que olvidaron obra pública y los que hicieron negocios, entre los que no creen en universidad pública y en los que hacen un negocio para pocos. Nos quieren hacer creer que no hay alternativa: o un máquina de corrupción o enemigo del progreso, el Estado tiene que ser transparente, garantizar el bienestar de cada uno de los salteños. Creo en el Estado que construye escuelas, impulsa la educación, pavimenta rutas y cuida a los salteños. Que construye insfraestructura estratégica para el desarrollo. No necesitamos un Estado gigante e ineficiente, necesitamos un Estado a la altura de la circunstancia. Nos quieren hacer creer que hay que destruir el Estado, el mercado por sí solo no genera prosperidad. Tanto mercado como sea posible pero un Estado que controle y ponga las reglas de juego. No hay desarrollo sin planificación, no hay igualidad sin políticas públicas, no hay futuro sin un Estado que piense cómo crecer e incluir. Necesitamos un Estado capaz de consruir acuerdos políticos y sociales que tengan plan de desarrollo serio. Tenemos que construir instituciones sólidas y transparentes para que los salteños vivan con dignidad".

Tognolini: "Cuando habamos de Estado pensamos pimero cuál debería ser el rol del Estado. Algunos piensan que es cubrir las necesidades básicas del ser humano. No. Para nosotros, los socialistas, revolucionarios, el Estado no solo debe garantizar las necesidades básicas, sino el pleno desarrollo del ser humano, de la capacidad productiva.

Tognolini criticó a Royón, quien estuvo en funciones de la Secretaría de Energía. Luego cuestionó a Urtubey: "Todavía no ha dado la explicación del dinero del Fondo de Reparación Histórica". "Creemos en la planificación democrática racional de la economía. Ahora no se puede hablar del crecimiento del Estado, sino afectamos las ganancias de las mayorías".



