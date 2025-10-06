La arena del estadio Delmi vuelve a lo grande con títulos argentinos

Otra noche magistral para los amantes del boxeo. El próximo 17 de octubre, a partir de las 20.30 horas el estadio Delmi se volverá a vestir de gala para otra noche épica, cuando cinco títulos se pongan en juego en la velada denominada "Camino a la Gloria III".

Es que en el nuevo espectáculo organizado por Billions Promotions, los promotores Cristian Zelaya y Ariel Espejo marcarán el regreso del noqueador salteño Durval "El Bombardero" Palacio al coloso del norte, que en junio le mostró su poderío al duro púgil mexicano Edwin Espinosa para alzarse con la victoria muy trabajada.

En esta oportunidad Palacio buscará quedarse con el título argentino vacante de los cruceros ante el bonaerense Bruno Hong.

Por su parte, otro que está decidido a quedarse con el título argentino vacante de los superplumas será nada menos que Nahuel "El Relámpago" Torres, quien prepara todo su arsenal para recibir al bonaerense Miguel Chilaver.

Asimismo la siempre ascendente púgil oranense Josefina Paz prepara una verdadera guerra cuando reciba a la marplatense Brenda Lorenzo por los súper welter.

Cómo se prepara Durval

"Poder disputar un título en otra categoría en la que ya habitualmente vengo peleando (semipesado) es diferente, pero un gran desafío. Vamos a incursionar en los cruceros. y si bien hay mucha diferencia de peso, estamos bien entrenados", resalto el noqueador salteño.

"Ví que es un poco más rústico y hay que tener cuidado, porque quizás aguante un poco más los golpes", destacó.

Finalmente resaltó que "vi que tienes mucha experiencia. Si bien tiene también derrotas, tiene victoria, y varias por nocaut, así que habrá que tener mucho cuidado".

Cabe destacar que el título argentino crucero quedó vacante el pasado 8 de septiembre, puesto que quien lo poseía, Agustín "Picha" Marini, no pudo defenderlo en el tiempo estipulado por la FAB.

Marini había vencido en marzo pasado por decisión unánime al santafesino Hugo Quiroz, para alzarse con la corona.

Cómo se prepara Torres

El Relámpago, fiel a su estilo intachable, aseguró que "gracias a Dios estamos bien, a punto, ya listo, preparado para la pelea".

Y si bien no conoce a fondo a Chilaver, aseguró que "lo vi pelear y estudié los puntos débiles que tiene. Me gusta el ajedrez y estudiar cada movida del contrincante para que no me tome por sorpresa".

Con respecto a la pelea del 17 resaltó que "voy a mostrar un mejor nivel, renovado, con más seguridad y un mejor compromiso hacia donde apunto para quedarme con el titulo".

Camino "sinuoso"

Por su parte el promotor Cristian Zelaya recordó que "para esta pelea se nos fueron dando mal las cosas, porque si bien la pelea estaba prevista para hacerla el 3 de octubre, por una cosa u otra se nos fueron poniendo palos en la rueda".

"Llegamos hasta el momento en decir que no lo íbamos a hacer al evento, porque ya eran muchas trabas que venían pasando y hasta pensamos en no hacerla,pero finalmente se dio que se lleve a cabo el 17. Por algo pasan las cosas", recordó.

Por su parte el promotor Ariel Espejo recordó que "se nos vinieron cerrando todas las puertas, ya que no podíamos concretarla en el Sargento Suárez ni en el Nicolás Vitale, inclusive".

"Finalmente, gracias a Freddy Constanzo, que es de la nueva comisión del estadio Delmi, se nos abrió la única ventana de octubre y logramos concretarla en el 17 en el coloso salteño", destacó.

La Medusa, la atracción

Consultado sobre la convocatoria de la oranense Josefina "La Medusa" Paz para enfrentar a la marplatense Brenda "La Ruda" Lorenzo en la noche estelar del 17 en el Delmi, Zelaya aseguró que "ella es un atractivo que siempre está dispuesta a dar un gran espectáculo".

"Es impresionante las ganas que tiene y lo demuestra. En cada evento que organizamos la gente queda fascinada con ella y llueven las felicitaciones. Además, al contrario de lo que pasa con los varones, cuando pelea La Medusa el respeto del público es absoluto. Realmente es una gran atracción", concluyó.

Las peleas amateurs

Cabe destacar que en la velada también estarán en disputas 3 títulos amateurs de la promotora. En la categoría +91 kg. Mario Núñez se enfrentará a Maxi Cannuni, mientras que en los 75 kg. lo hará Ramiro Paz ante Bruno Maisares y en los 69 kg. Ismael Girón frente a Abraham Parada.

Asimismo la noche se completará con los cruces entre Facundo Rojas frente a Nicolás Rocabado en la categoría 64 kilogramos, Héctor Lesser frente a Marcos Barroso en la de 64 kg. y David Gómez frente a Joaquín Gutiérrez, en la de 69 kg.

La cita será imperdible y el Delmi volverá a vibrar el próximo 17 de octubre.

Cabe destacar que el costo del tickets más accesible para la velada será de solo 8.000 pesos y se venden, por ahora, por norteticket.com. Próximamente saldría a la venta en los drugstore de San Silvestre.