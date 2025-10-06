¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11°
6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Indonesia
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi
Thiago Medina
Diego Santilli
mundial sub 20 en chile
Elecciones 2025
José Luis Espert
Debate 2025 en Salta
Deportes

Argentina enfrentará a Nigeria por el pase a cuartos de final del mundial sub 20

La última vez que se enfrentaron fue en octavos de final del mundial sub 20, en 2023 jugado en nuestro país, donde el conjunto nigeriano se impuso por 2 a 0.
Lunes, 06 de octubre de 2025 09:43
Argentina y Nigeria se enfrentarán el próximo miércoles 8 de octubre por la clasificación a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20. El partido comenzará a las 16:30 (hora argentina) en el Estadio Nacional.

La última vez que ambos equipos se cruzaron en esta competencia fue el 31 de mayo, en los Octavos de Final del Mundial Sub 20 Argentina 2023, donde Nigeria se impuso por 2 a 0.

RESULTADOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB 20
    •    Fase de grupos: Cuba 1 - Argentina 3 (28 de septiembre)
    •    Fase de grupos: Argentina 4 - Australia 1 (1 de octubre)
    •    Fase de grupos: Argentina 1 - Italia 0 (4 de octubre)

RESULTADOS DE NIGERIA EN EL MUNDIAL SUB 20
    •    Fase de grupos: Noruega 1 - Nigeria 0 (29 de septiembre)
    •    Fase de grupos: Nigeria 3 - Arabia Saudita 2 (2 de octubre)
    •    Fase de grupos: Nigeria 1 - Colombia 1 (5 de octubre)

HORARIO DEL PARTIDO SEGÚN PAÍS
    •    Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
    •    Colombia y Perú: 14:30 horas
    •    Honduras, El Salvador, México (centro) y Nicaragua: 13:30 horas
    •    Venezuela: 15:30 horas
 

