A juicio por un homicidio en barrio San Benito

Sucedió durante la tarde del pasado lunes 5 de mayo, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, cuando un hombre fue herido con una barra de hierro de puntas afiladas en la zona torácica y falleció antes de ser asistido en el hospital público.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para Walter Enrique Viñabal como autor del delito de homicidio simple.

En el requerimiento, el fiscal González expone las medidas probatorias que se realizaron durante la etapa investigativa y que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar la elevación de la causa a juicio.

El hecho de sangre tuvo lugar en la tarde del pasado 5 de mayo, en el barrio San Benito, en la zona este de la ciudad de Salta, a esa hora por cuestiones de momento un hombre de 34 años fue lesionado por el acusado con una barra de hierro de 70 centímetros aproximadamente. La víctima sufrió una lesión en la zona torácica y falleció mientras era trasladada al hospital San Bernardo, como consecuencia de un shock hipovolémico por lesión pulmonar bilateral, lesión vascular y cardíaca grave.

Las tareas investigativas fueron encomendadas a la Unidad de Investigación UGAP y tras ser identificado el sospechoso, se logró su detención en la vía pública.

Cabe recordar que el acusado permanece detenido con prisión preventiva a la espera del juicio.