Bessent reafirmó las "productivas conversaciones" con Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la capital norteamericana, Washington, para avanzar en las negociaciones por un swap de US$20.000 millones. Sin embargo, ni el poderoso funcionario del presidente Donald Trump ni Caputo y sus colaboradores dejaron trascender detalles sobre las medidas concretas.

Mediante sus redes, el Secretario del Tesoro estadounidense le dio la bienvenida a Caputo y parte del equipo económico que lo acompaña.

"Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina", señaló Bessent en su cuenta de X.

"Gracias secretario Bessent por una reunión tan constructiva y por el continuo progreso", escribió Caputo en inglés en X, con un reposteo del mensaje del funcionario del Tesoro.

También el presidente Javier Milei se hizo eco del encuentro. "Trabajando", escribió escuetamente en su cuenta de X, y adjuntó el mensaje de Bessent.

De esta manera se iniciaron las negociaciones entre ambos países, con el objetivo de conseguir un respaldo financiero por parte del Tesoro estadounidense en medio de las tensiones políticas y cambiarias que se viven en el país previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Caputo viajó junto a su viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Toda la delegación se encuentra en territorio norteamericano desde el sábado.

El objetivo en Estados Unidos es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.

Caputo con Georgieva

Luego del encuentro con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, lo que completó su agenda.

El ministro de Economía está en Washington para definir una ayuda financiera por parte de Estados Unidos para calmar el dólar y estabilizar los mercados.

"Tuve una excelente conversación con @LuisCaputoAR sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma. Trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, @USTreasury y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento", afirmo Georgieva en su cuenta de X.