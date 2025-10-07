Borges y Cervantes en la Feria del Libro de Salta

La decimoquinta edición de la Feria del Libro de Salta ofrecerá un encuentro imperdible para los amantes de la lectura: "Borges conversa con Cervantes sobre Historia y Literatura". La actividad se desarrollará mañana miércoles 8 de octubre, a las 17, en el Teatro de la Usina Cultural (España 98), con entrada libre y gratuita.

De esta forma, un diálogo imaginario entre dos gigantes de la literatura universal será el eje de una propuesta cultural única e imperdible.

La charla estará a cargo de la Dra. Silvina Borelli y la Lic. Agustina Ernst Saravia, dos reconocidas gestoras culturales que invitan al público a sumergirse en los vínculos y tensiones entre historia y literatura, tomando como punto de partida la obra y el pensamiento de Jorge Luis Borges y Miguel de Cervantes Saavedra.

Bajo la premisa "La Historia y la Literatura pueden llenar un teatro", el encuentro promete ser un recorrido por los caminos que se cruzan y bifurcan entre ambos universos creativos, revelando cómo los grandes clásicos siguen iluminando el presente.

La organización está a cargo de Aráoz Ediciones y Mundo Gráfico S.A., en el marco de una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia.

Se trata de una cita que combina erudición, pasión lectora y la posibilidad de compartir, en comunidad, la vigencia de dos autores inmortales.

Bajo esta premisa, Silvina Borelli, Agustina Ernst Saravia, Aráoz Ediciones y Mundo Gráfico, invitan a llenar el teatro y participar de la charla libre y gratuita y dirigida a los amantes de las letras y al público en general.