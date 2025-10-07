Cordobés atacó a la familia de su exjefe

Un violento episodio tuvo lugar de madrugada en la provincia de Córdoba, cuando un hombre de 37 años irrumpió en la casa de su exjefe, un reconocido veterinario de la zona, y desató una verdadera pesadilla familiar.

Según detallaron fuentes cercanas a la causa a El Doce, Sergio Sosa, el agresor, aprovechó que el dueño de casa no estaba, entró por la fuerza y sorprendió a la esposa de su exjefe mientras dormía en la planta alta.

En ese estado de vulnerabilidad, atacó a la mujer brutalmente y luego secuestró a la hija de 29 años, obligándola a subir a la camioneta de la familia.

Tras la denuncia, se activó un impresionante operativo policial que incluyó patrulleros de varias dependencias y un despliegue en toda la región para dar con el agresor.

Persecución

Horas después del secuestro, los efectivos de la comisaría de Las Acequias localizaron la camioneta robada cuando circulaba por un camino rural.

Un patrullero entonces interceptó la Hilux provocando que el agresor chocara contra un montículo de tierra. En un intento desesperado por escapar, Sosa bajó de la camioneta y trató de continuar con la fuga a pie, pero sin éxito.

Sosa fue detenido en medio del campo tras una breve persecución. En tanto, la joven fue rescatada en buen estado general, aunque presentaba contusiones y un corte leve. Fue derivada al Hospital San Antonio de Padua para controles y recibió asistencia médica y contención.

Por su parte, la madre de la chica debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto por los golpes recibidos.

Se desconoce por el momento el porqué del brutal ataque del exempleado contra la familia. Se estima que lo hizo por venganza por cuestiones de larga data.