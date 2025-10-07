Llevaban 86 kg de cocaína y fueron detenidos en ruta 40

Efectivos del Escuadrón Núcleo "Aguilares" llevaron adelante un operativo de seguridad vial, sobre el kilómetro 4.307 de la ruta nacional 40, donde detuvo la marcha de una pick up Ford Ranger ocupada por dos hombres de nacionalidad boliviana.

Al momento de realizar las preguntas de rutina, tío y sobrino respondieron que circulaban desde la ciudad de Cafayate con destino la ciudad de San Miguel de Tucumán. Luego, los funcionarios efectuaron una requisa en la cabina donde constataron anomalías en los tornillos del estéreo y percibieron un fuerte olor a pintura fresca, también advirtieron la existencia de dos tubos de GNC, transportados en la caja, los cuales al realizar golpes en la estructura notaron incongruencias sonoras en distintos sectores. Además, divisaron soldaduras tipo "ventana" en la superficie de los cilindros.

De todos esos lugares se extrajeron 100 paquetes que contenían una sustancia blanca. Con el narcotest se corroboró la presencia de 86,760 kilogramos de cocaína.