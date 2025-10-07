"Pequeño J" se había reunido con víctima del triple homicidio

La causa por el triple crimen de Florencio Varela no deja de sumar datos escalofriantes. Ahora, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, confirmó que "Pequeño J" se reunió con Lara Gutiérrez días antes de que la mataran junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El dato surge del registro de una cámara de seguridad que captó a Tony Janzen Valverde Victoriano reunido con la adolescente de 15 años que fue una de las víctimas, el 6 de septiembre en un local de comida rápida.

En las imágenes, además del presunto autor intelectual del triple crimen y Lara, aparecen otras dos personas: un hombre y una mujer, cuya identidad todavía no trascendió.

Esta imagen, que ya se encuentra incluida en la causa, demuestra que el acusado, que está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina, se conocía con al menos una de las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de que los crímenes podrían estar vinculados a un robo posterior.

En diálogo con LN+, el fiscal detalló que "Pequeño J" y Lara Gutiérrez se vieron en un local de comida rápida el 6 de septiembre, menos de dos semanas antes del triple homicidio. "Sí, esa reunión existió", afirmó Arribas.

Además, Arribas señaló que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de Pequeño J, también conocía a por lo menos una de las víctimas. Sin embargo, Ozorio se negó a declarar tras ser detenido en Perú el 30 de septiembre.

Aunque una de las líneas de investigación apunta al negocio de la venta de drogas, el fiscal fue cauto: "Todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Todavía no lo tenemos comprobado. Es una de las hipótesis.

En los allanamientos realizados no encontraron droga y los roles de cada implicado siguen sin estar claros. "Esto sucedió dentro de una casa y no tenemos una declaratoria de lo que ocurrió allí dentro o qué hizo cada uno. Hay pruebas objetivas como cámaras, pero en situaciones como esta es muy dificultoso saber qué hizo cada uno", reconoció Arribas.

Hasta el momento, hay nueve personas detenidas. Los primeros fueron Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra, sorprendidos lavando manchas de sangre en la casa de Río Jáchal y Chañar, donde encontraron los cuerpos enterrados en un pozo. Por el momento no hay ninguna certeza, solo hipótesis.

Audios hunden a uno de los detenidos

El expediente por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela, incorporó una serie de audios que complican aún más la situación de Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los nueve detenidos.

El acusado, más conocido como "El Chato", alquilaba una cochera en el Bajo Flores, donde guardaba los autos que hoy están secuestrados, reveló TN.

De acuerdo a la hipótesis de la Justicia, Sotacuro habría servido de logística para trasladar tanto a las víctimas como a los sicarios que las asesinaron.

Días después del crimen, y mientras el acusado intentaba fugarse del país, su pareja se habría comunicado con un vecino. "El 'chato' se mandó una c... Le hizo de remís al 'tarta' y se llevaron a las tres pibas que mataron", reconoció. En el mismo audio, lo justificó: "Capaz él no sabía que las iban a matar".

"No te preocupes, ya prendí fuego la camioneta".

La clave para ubicar y detener a Sotacuro fue un mensaje enviado por su mujer. "Tengo miedo y hambre. Ya crucé a Bolivia. No quería irme en colectivo". Ella le contestó: "Bueno, pasate de nuevo al lado argentino y no te entregues ahí".