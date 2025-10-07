Hallaron el cuerpo de la joven desaparecida en Entre Ríos

El misterio por la desaparición de Daiana Magalí Mendieta tuvo el peor final. La joven de 22 años fue hallada sin vida en las últimas horas en la provincia de Entre Ríos, luego de un operativo de búsqueda que se había iniciado tras la denuncia de su familia.

La causa ya tiene a un detenido: un hombre de 55 años conocido como “Pino”, quien habría mantenido contacto con la víctima poco antes de que desapareciera. Fue arrestado luego de resistirse a un allanamiento armado, y quedó a disposición de la Justicia acusado de homicidio.

El último rastro: el auto abandonado

Daiana fue vista por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa al volante de su Chevrolet Corsa Classic. Al día siguiente, cerca de las 22 horas, su familia realizó la denuncia al notar que no regresaba y no respondía los mensajes ni las llamadas.

Horas después, cerca de las 4 de la mañana del domingo, un grupo de policías encontró el auto abandonado en un camino rural a dos kilómetros y medio de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala. El hallazgo fue el primer indicio que permitió reconstruir los movimientos de la joven y orientar la investigación.

Las pistas que llevaron a “Pino”

Testimonios de vecinos aportaron datos claves: algunos aseguraron haber visto a Daiana en compañía de un hombre que alquilaba un galpón en el pueblo. Esa información llevó a la fiscal Emilce Reynoso a solicitar dos allanamientos, uno de ellos en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, donde vivía el sospechoso.

Durante el procedimiento, encabezado por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, el hombre intentó resistirse con un arma de fuego, pero fue reducido por efectivos policiales. En el lugar secuestraron celulares, armas y otros elementos que ahora serán peritados.

Una relación bajo investigación

Según confirmó el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los primeros peritajes indican que Daiana mantuvo comunicación con “Pino” antes de desaparecer. “No es familiar ni una persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existía algún tipo de vínculo entre ambos”, explicó el funcionario.

Los investigadores intentan ahora reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer si fue atacada en el mismo lugar donde la hallaron o si el cuerpo fue trasladado. Mientras tanto, la comunidad de Gobernador Mansilla permanece conmocionada. Vecinos y familiares de la joven convocaron una marcha para pedir justicia y acompañar a la familia Mendieta en medio del dolor.