VIDEOS. Tensión en Mar del Plata por la visita de Javier Milei: protestas y fuerte operativo de seguridad

Un grupo de manifestantes repudia este martes la presencia del presidente Javier Milei en Mar del Plata, donde el mandatario se prepara a realizar una caminata de campaña por el centro de la ciudad balnearia.

Al igual que ocurrió en otros puntos del país, durante la tarde de este martes se registran protestas contra la recorrida de Milei para apuntalar la campaña proselitista de los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli y Karen Reinhardt, entre otros.

Con canciones alusivas a las presuntas coimas que habría recibido la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y pancartas contra el mandatario, un nutrido grupo de personas sigue llegando para repudiar al mandatario sobre la calle Güemes.

Ante el riesgo de encontronazos de los funcionarios con los manifestantes, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura continúan reforzando el operativo de seguridad en la zona donde se espera la presidencia presidencial