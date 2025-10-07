Cerrillos será sede del XIII Festival  Internacional de Folklore “El Chango Ibarra”

Del 9 al 12 de octubre, la Plaza Serapio Gallegos de Cerrillos se convertirá en el epicentro del folklore latinoamericano con una nueva edición gratuita del Festival Internacional de Folklore “El Chango Ibarra”, que contará con la participación de delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, México, Colombia, Ecuador y Paraguay.

La apertura oficial se realizará el jueves 9 de octubre a las 20 horas, con un colorido desfile por las calles céntricas de Cerrillos, que culminará en el anfiteatro Marcos Tames de la plaza principal. Allí, las autoridades municipales recibirán a las delegaciones internacionales acompañadas por un desfile de agrupaciones gauchas, dando inicio a las presentaciones artísticas.

Durante cuatro días, Cerrillos será anfitrión de un espectáculo cultural único, con la actuación de destacadas compañías y ballets folklóricos del continente:Ballet Folklórico “Celeste y Blanco” (Cerrillos – Argentina)Aires de Chile (Chile)Estudio de Danzas Atahualpa (Colombia)Centro Cultural “Andanzas” (Ecuador)Ballet “Libertad” (Bolivia)Ballet Folklórico Mitoteliztli (México)Compañía Artística “Desde el Alma” (Paraguay)

Además, el festival contará con un patio de comidas regionales a cargo de emprendedores locales e instituciones que ofrecerán lo mejor de la gastronomía cerrillana.

Como parte de su visita, las delegaciones internacionales realizarán intercambios culturales en escuelas del municipio, con charlas y demostraciones de bailes típicos de cada país. También participarán con una presentación especial durante la Feria del Libro en la Usina Cultural (Salta Capital).

Desde la comuna señalaron que "a través de este evento reafirmamos el compromiso de la gestión municipal con la promoción de la cultura, el turismo y la integración latinoamericana, posicionando a Cerrillos como un punto de encuentro del arte, la identidad y la hermandad entre los pueblos".

El cronograma de actividades es el siguiente

Jueves 9/10:

•10 hs. Presentación del Festival Internacional y Muestra de danzas en Plazoleta “IV Siglos de Salta”.

•15 hs Visita a Escuelas de Cerrillos.

•20 hs Desfile sobre Avenida. Gral. Güemes hasta plaza Serapio Gallegos.

•21 hs Inicio de la 1ra. Noche de Festival.

Viernes 10/10:

•17 hs Presentación en la Feria del Libro- Usina Cultural.

•21 hs. Inicio de la 3ra Noche de Festival.

Sábado 11/12:

•10 hs. Visita al Museo de la Guitarra (Cerrillos Av. Guemes 665)

•21 hs Inicio de la 3ra Noche de Festival.

Domingo 12/12:

•11 hs. Visita a la Feria del Corazón de Salta. Plaza principal de Cerrillos.

•17 hs Inicio de la 4ta Jornada de Festival- Cierre