Talentosos artistas expondrán sus obras en el MAC

El Museo de Arte Contemporáneo de Salta (Zuviría 90) inaugurará el viernes próximo, desde las 20, "Inventario de poéticas" -muestra colectiva de arte de Salta-. Esta importante propuesta reúne a 64 talentosos artistas en un recorrido imperdible que abarca la totalidad del MAC, incluso las vidrieras sobre calle España expandiendo así la experiencia a los transeúntes.

La atrayente exposición reúne apellidos muy reconocidos dentro del arte de nuestra ciudad: Arias, Artaza, Aybar, Barros, Beltón, Benedetti, Buccianti, Burgos, Blasco, Buzo, Castillo, Corsés, Day, Dabhar, De Chaunac de Lanzac, De la Cruz, De la Guerra, Díaz, Escudero, García Capisano, García LZ, González, Grillo, Jaffe, Johnston, Juncosa, Kirschbaum, Llullaillaco, Lutufyán, Manriquez, Menacho, Mencacci, Michel, Miles, Molina, Montaldi, Morales, Ortiz, Paula La Fea, Papi, J. Pérez, M. Pérez, Piccatto, Postigo Zafaranich, Puca, Quin, Quiroga, Ramos, Rodríguez, Rosa, Ruiz, Ruiz de los Llanos, Salfity, Sánchez Goldar, Sierra, Soria Vazquez, Soto, Torres, Vas, Viñabal, Wallace, Yannitto, Zambrano Echenique.

Reunir a tantos artistas en un mismo espacio es trazar un mapa múltiple, un universo de miradas que, al entrecruzarse, revelan la vitalidad y diversidad del arte contemporáneo en Salta.

El término inventario alude tanto a la idea de registro como a la de memoria. Lejos de pretender ser una taxonomía definitiva, esta muestra se plantea como un gesto abierto, una invitación a recorrer las distintas formas en que lo sensible, lo político, lo íntimo y lo territorial se transforman en lenguaje visual. Cada obra se suma como voz, huella y presencia.

La noción de poéticas nos invita a pensar en la creación como un gesto íntimo y colectivo, una escritura visual que ensaya distintas formas de habitar y pensar el presente.

En este cruce, la muestra despliega diversidad de materiales, soportes y perspectivas que dialogan sin jerarquías, conformando un entramado en el que conviven trayectorias consolidadas y búsquedas emergentes.

Más que cerrar un catálogo, Inventario de poéticas propone un estado de situación: un panorama vivo de las prácticas artísticas salteñas en el aquí y ahora. Cada obra es testimonio, pero también pregunta. Cada poética, una posibilidad de abrir sentidos en el territorio compartido.

Esta muestra imperdible podrá visitarse hasta finales de noviembre.