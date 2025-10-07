Mercado San Miguel: por cuarto mes consecutivo, los mismos precios

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un nuevo relevamiento en el Mercado San Miguel confirma que los precios se mantienen por cuarto mes consecutivo. El estudio, realizado por la Municipalidad de Salta, se llevó a cabo tanto en el edificio central ubicado sobre avenida San Martín 782 como en el anexo del pasaje Miramar 433.

Por cuarto mes consecutivo, se observa estabilidad en el costo de una amplia variedad de frutas y verduras, acompañada por algunas bajas destacadas.

Entre los productos que registraron descensos figuran frutillas, papaya, pera, arándanos y, en el rubro verdura, pimiento verde, pepinos y tomate perita.

Quienes se acerquen al histórico mercado del macrocentro salteño podrán encontrar una importante oferta de productos frescos a precios competitivos. A continuación, el detalle actualizado:

Precios de las frutas

Frutillas: $2.500 el kilo

Peras: $2.000 el kilo

Papaya: $3.000 el kilo

Manzana roja: $2.000 el kilo

Manzana verde: $2.000 el kilo

Pomelos: 3 unidades por $1.000

Mandarina bergamota: $3.000 el kilo

Naranja: $2.000 la docena / 6 por $1.000

Naranja tangerina: $3.000 la docena

Bananas: $2.000 y $3.000 la docena (según variedad)

Mango: $4.000 el kilo

Limones: $2.000 la docena / chicos 10 x $1.000 / grandes 4 x $1.000

Sandía: $1.500 el kilo

Ananá: $6.000 la unidad / $3.000 la mitad

Kiwi: $8.000 el kilo

Melón: entre $3.000 y $4.000 la unidad

Arándanos: $2.500 la caja chica

Carambola (importada): $10.000 el kilo

Caña de azúcar: $3.000 el tramo

Uva negra brasileña: $3.000 el cuarto kilo

Palta: $6.000 el kilo

Verduras y hortalizas