11°
7 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Una camioneta, cinco chanchos lastimados y ninguna guía sanitaria: el operativo que terminó con una infracción en Las Lajitas

La Policía Rural y Ambiental detectó en la ruta provincial 5 una camioneta que trasladaba cinco porcinos en malas condiciones y sin documentación sanitaria. El conductor, un hombre de 34 años, fue infraccionado por violar la Ley de Policía Sanitaria Animal.
Martes, 07 de octubre de 2025 08:06
Cinco chanchos que eran transportados en una camioneta fueron incautados por la Policía Rural y Ambiental.
El control parecía rutinario, pero terminó con un hallazgo inesperado. Durante la madrugada de ayer, un patrullero de la Policía Rural y Ambiental detuvo una camioneta que avanzaba por la Ruta Provincial 5, en cercanías de Las Lajitas, y descubrió una carga que no cumplía con ninguna norma sanitaria.

Dentro del vehículo, los efectivos hallaron cinco cerdos que eran transportados en condiciones irregulares, con lesiones visibles y sin los certificados sanitarios exigidos por la ley. El conductor, un hombre de 34 años, no supo justificar el origen de los animales ni presentó la documentación correspondiente.

Ante la situación, se labró una infracción por violación a la Ley de Policía Sanitaria Animal y se procedió al secuestró preventivo de los porcinos, mientras que la Fiscalía Penal de Las Lajitas dispuso las actuaciones de rigor.

Fuentes oficiales indicaron que este tipo de controles buscan frenar el traslado ilegal de animales, una práctica que no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que también vulnera las normas básicas de bienestar animal.

 

