Acusó a tres primos de violarlo salvajemente

Un grave hecho de abuso sexual en contra de un joven de 25 años está siendo investigado por la Justicia de Río Hondo, Santiago del Estero, que tiene en la mira a tres primos del damnificado.

El ataque se habría producido en la madrugada del domingo según el testimonio de la víctima. La policía tomó conocimiento el domingo cuando un funcionario fue alertado por los médicos de guardia sobre una "novedad con relación a un supuesto abuso sexual".

Personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia se entrevistó con el médico. Lautaro Moreno, el que reveló que un joven había ingresado con lesiones compatibles a un ataque sexual en manada.

Posteriormente, personal policial logró entrevistarse con la víctima éste manifestó que habría sido atacado en la madrugada del domingo. El joven dijo que el sábado a las 22 salió de su casa y se dirigió a un local bailable junto con tres primos, a quienes identificó, con quienes compartió tragos.

Según consta en el relato del damnificado, a las horas de ingresar comenzó a sentirse desorientado y no recuerda más, y el día domingo, cerca de las 7, se encontró tirado sobre la cinta asfáltica de localidad La Curva.

El joven sostuvo que cuando recuperó la conciencia observó que se encontraba sin prendas de vestir, y que las mismas estaban a pocos metros de donde él se hallaba. Dijo que al colocarse la ropa observó que su short se encontraba con fluidos y optó por dirigirse caminando a su casa. Cerca de las 15 despertó sintió un fuerte dolor en la región anal y notó un sangrado. Sus familiares lo trasladaron al hospital.

La fiscal Daiana Pérez Vicens dispuso que se recibiera la denuncia penal y se realizara el secuestro de prendas de vestir. Solicitó que se adjunte en la causa el certificado médico y que se identifique a los primos y se los traslade hacia la comisaría.

Alcohol y droga

La víctima había salido a bailar con los acusados. Consumieron bebidas con alcohol y le dieron sustancias. Así lo ultrajaron entre los tres. Lo dejaron tirado, sin ropa, en la localidad de La Curva.

Tras los hechos y la denuncia del abusado sexualmente, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se adjunte en la causa el certificado médico otorgado a los efectivos que lo asistieron y que se identifique a los primos y se los traslade hacia la comisaría a fines de recibir la entrevista.

El damnificado fue trasladado a ciudad capital a fines de ser examinado por médico forense. Se espera la detención de los tres sujetos y su prisión preventiva, informaron fuentes.