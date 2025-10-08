La oposición busca aprobar la ley de DNU

La oposición intensificaba ayer las negociaciones para alcanzar una mayoría absoluta que le permita sesionar hoy desde las 12 en la Cámara de Diputados y convertir en ley el nuevo régimen de DNUs, una iniciativa que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.

Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvela a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122, que regula los DNU y que, de promulgarse, le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.

La sesión especial para hoy fue pedida por diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia y Desarrollo. La Coalición Cívica y el Frente de Izquierda apoyan la sesión y aportarán votos clave.

"Estamos al límite", reconocieron altas fuentes del bloque de UxP.

En este marco de extrema paridad, la postura que tome la UCR, el bloque que lidera Rodrigo de Loredo, cobra mayor relieve.

Según se supo, la mayoría del bloque no dará quórum.