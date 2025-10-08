Policías se convirtieron en parteros y ayudaron a una mujer a dar a luz en pleno centro de Salta

En una escena inesperada y conmovedora, dos policías de La Caldera se transformaron en héroes improvisados cuando ayudaron a una mujer a dar a luz en plena calle del centro salteño. El hecho ocurrió en la intersección de Pellegrini y Caseros, una zona de intenso movimiento peatonal, donde los efectivos Cristian Pacheco y Mauro Sumbay circulaban a bordo del móvil policial tras realizar el service oficial del patrullero en la capital.

Cuando se disponían a regresar a su jurisdicción, varios transeúntes comenzaron a hacerles señas desesperadas. Al detener el vehículo, los oficiales se encontraron con una mujer tendida en la vereda, en pleno trabajo de parto. Sin dudarlo, descendieron del móvil y se pusieron en acción.

Con serenidad y profesionalismo, los policías asistieron el nacimiento del bebé en medio de la vía pública, rodeados por curiosos que observaban con asombro la situación. “Había mucha gente mirando, fue todo muy rápido”, relató una testigo.

Tras el parto, los agentes envolvieron cuidadosamente al recién nacido y ayudaron a la madre, de 30 años, a subir al patrullero. Luego, la trasladaron de urgencia hasta el Hospital Materno Infantil, donde el personal médico confirmó que ambos se encontraban en excelente estado de salud.

Aún conmovida por lo ocurrido, la mujer agradeció entre lágrimas a los policías por su rápida intervención. “Me ayudaron cuando más lo necesitaba”, alcanzó a decir antes de ingresar al centro de salud. Los transeúntes resaltaron la vocación de servicio y humanidad de los efectivos, que sin estar de guardia ni preparados para una emergencia médica, salvaron dos vidas con su accionar, informó Radio Salta.