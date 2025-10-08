Adobe presenta su rock De Raíz en El Taller

La agrupación salteña Adobe desplegará su propuesta de rock de raíz norteño este sábado 11 de octubre, a las 22 horas, en El Taller, el multiespacio cultural ubicado en Balcarce 1901.

Con un sonido que combina energía rockera y raíces regionales, Adobe propone un recorrido musical donde conviven el reggae, el folclore, el indie y lo ancestral, todo bajo una impronta auténtica y potente. Sus letras reflejan una mirada comprometida con el entorno, mientras su estilo sonoro mantiene viva la esencia del rock clásico.

La banda está integrada por Pablo Domingo (batería), Emilio Barrabino (guitarra y voz), Ismael Castro (bajo) y Violeta Barrabino (voz). En esta presentación, el grupo contará con músicos invitados, ampliando la experiencia artística y sonora.

El show se llevará a cabo en El Taller, un espacio que combina gastronomía, arte y música en un ambiente único. Concebido como un bodegón cultural, fusiona tradición e innovación con una propuesta que mezcla diseño, antigüedades, tragos y presentaciones en vivo.

Una trayectoria que deja huella

Con más de 15 años de historia, Adobe cuenta con tres discos de estudio: Corazón de Tierra (2012), Gaia (2016) y El Desierto (2023). En 2021 lanzaron el sencillo Volveremos, con la participación de reconocidos artistas invitados. Toda su obra se encuentra disponible en Spotify y plataformas digitales.

A lo largo de su carrera, la banda compartió escenario con figuras destacadas como Bersuit Vergarabat, Guasones, Pier, La Franela, Fidel Nadal, Bruno Arias, Animal de Ciudad y Eruca Sativa. También formaron parte de grandes eventos culturales, entre ellos los festivales de la Universidad Nacional de Salta, el Teatro Provincial, la Casa de la Cultura y el ciclo Rock & Roll Cultura, en homenaje a los 50 años del rock nacional.

En 2023 estrenaron el videoclip Quieto, filmado en Vaqueros, Lesser y los Valles Calchaquíes, con apoyo del INAMU (Instituto Nacional de la Música). Su anterior trabajo audiovisual, Volveremos, fue emitido por la TV Pública dentro del programa Unísono. Incluso durante la pandemia, el grupo se mantuvo activo: lanzó Gaia desde casa, un registro acústico realizado a distancia, y realizó un streaming en vivo desde la Usina Cultural en el ciclo Recitales en la Usina.