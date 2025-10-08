Tres demorados por portar escopetas en El Tunal: control sorpresa sobre el puente del Río Juramento

Un procedimiento realizado por efectivos de la División Lacustre y Fluvial de El Tunal terminó con tres personas demoradas y la incautación de armas de fuego en plena Ruta Provincial 43, a la altura del puente del Río Juramento, uno de los pasos más transitados del sur provincial.

El operativo se llevó a cabo en el marco de una causa por tenencia y portación ilegítima de armas de fuego, cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta para una inspección de rutina. Al revisar el interior del vehículo, encontraron tres escopetas y cuatro cartuchos de distintos calibres, sin documentación que acreditara la procedencia ni el permiso para su traslado.

Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a demorar al conductor y a sus dos acompañantes, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal 1, que intervino para determinar la responsabilidad de cada uno y el origen de las armas.

Fuentes policiales confirmaron que las escopetas y los cartuchos quedaron secuestrados como evidencia, mientras que los tres sospechosos fueron notificados de sus derechos y trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones.

El operativo forma parte de los controles preventivos permanentes que realiza la Policía en distintos puntos estratégicos del departamento Metán y zonas aledañas, especialmente en rutas y caminos rurales donde suele registrarse el traslado ilegal de armas vinculadas a la caza furtiva o actividades delictivas.