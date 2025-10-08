¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José Luis Espert
Atentado contra cristina
Camara de Diputados
Triple crimen de Florencio Varela
arte
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Crimen de Jimena Salas
Triple crimen de Florencio Varela
Elecciones 2025
mundial sub 20 chile 2025
Policiales

Corrupción en Villa Las Rosas: reprograman la lectura del veredicto para el 15 de octubre

La sentencia contra los veinte imputados se aplazó debido al duelo familiar de uno de los jueces.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 16:14
Foto: Javier Rueda
La lectura del veredicto en el juicio seguido contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal dentro de la Unidad Carcelaria 1 se reprogramó para el miércoles 15 de octubre. La jornada final incluirá las últimas palabras de los acusados y, posteriormente, se dará a conocer la sentencia.

La decisión de reprogramar la lectura del veredicto se tomó debido a un duelo familiar de uno de los integrantes del tribunal, situación que obligó a posponer la fecha inicialmente prevista para el 9 de octubre. El tribunal colegiado está conformado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Araníbar (interino), pertenecientes a la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Entre los acusados se encuentran funcionarios del Servicio Penitenciario, imputados por delitos como exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada en un establecimiento de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos, y asociación ilícita, todo en concurso real.

El resto de los imputados, compuestos por internos y familiares, enfrenta cargos por comercialización de estupefacientes agravada en el marco de un grupo criminal y asociación ilícita, también en concurso real.

